Глава региона: мы не допустим экологической катастрофы в Ростовской области

«На полигон уже успели завезти часть загрязненного мазутом песка с Кубани. Полигон частный, — рассказал Юрий Слюсарь. — Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции».
Местные жители также организовали общественный контроль.
Сейчас власти региона решают, что делать с уже завезенным песком, пояснил Слюсарь. По его словам, необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются.
«На полигоне в постоянном режиме продолжат работать представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и нашего минприроды. Они заодно проведут проверку этой площадки на соответствие требованиям хранения ТКО. Много жалоб от жителей. Через неделю будет заключение», — добавил врио губернатора.
Юрий Слюсарь дал свою оценку ситуации с завозом песка с мазутом в донской регион.
«С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа, — подчеркнул руководитель Ростовской области. — Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо! И мы его будем менять».