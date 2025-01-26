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Глава региона: мы не допустим экологической катастрофы в Ростовской области

Ростовская область, 26 января 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь выехал в Семикаракорск, куда успели доставить часть песка с мазутом из Анапы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Глава региона встретился с местными жителями.

«На полигон уже успели завезти часть загрязненного мазутом песка с Кубани. Полигон частный, — рассказал Юрий Слюсарь. — Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции».

Местные жители также организовали общественный контроль.

Сейчас власти региона решают, что делать с уже завезенным песком, пояснил Слюсарь. По его словам, необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются.

«На полигоне в постоянном режиме продолжат работать представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и нашего минприроды. Они заодно проведут проверку этой площадки на соответствие требованиям хранения ТКО. Много жалоб от жителей. Через неделю будет заключение», — добавил врио губернатора.

Юрий Слюсарь дал свою оценку ситуации с завозом песка с мазутом в донской регион.

«С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа, — подчеркнул руководитель Ростовской области. — Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо! И мы его будем менять».

экология