«Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине». Лукашенко заявил о возможности Трампа принять «алогичное» решение по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января заявил, что президент США Дональд Трамп может принять нелогичное решение по Украине.
Президент Беларуси высказал мнение о том, что по украинскому вопросу как раз окажется полезной эпатажность и непредсказуемость Трампа, который может принять неожиданное алогичное решение.
— Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине. Если исходить из логики и пользоваться укоренившимися критериями решения таких вопросов, американцы никогда не пойдут на то, чтобы удовлетворить требования и чаяния российского народа и президента. Это не в их интересах, — пояснил глава государства.
По его словам, Трамп является непредсказуемым и может в данном плане «бабахнуть» и пойти именно на то, как он и обещал — мир.
— И он — «мессия». Господь его ухо прострелил, а не голову, в том числе и для того, чтобы он этот мир установил. И он привержен этому внутри. Он очень стойкий, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства высказал мнение, что помощникам и другим трудно пошевелить и куда-то повернуть Трампа, заметив, что «он может поступить алогично — не так, как нам сейчас кажется». По этой причине президент Беларуси считает, что достижение мира возможно.
— Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не ждет изменений или подачек от США.
Тем временем Лукашенко сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте в 2025 году.
Кроме того, глава государства предупредил о последствиях для ЕС при Трампе: «Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете».