«Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине». Лукашенко заявил о возможности Трампа принять «алогичное» решение по Украине

— Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине. Если исходить из логики и пользоваться укоренившимися критериями решения таких вопросов, американцы никогда не пойдут на то, чтобы удовлетворить требования и чаяния российского народа и президента. Это не в их интересах, — пояснил глава государства.