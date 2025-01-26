Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на президентских выборах, сообщает БелТА.
Так, белорусский лидер рассказал, что в его в планах в будущем зарубежные визиты в Китай и КНДР. Однако свой первый официальный визит Лукашенко в случае победы на выборах думает совершить в Россию.
— Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву, — заметил он.
Также действующий президент рассказал, что недавно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, который сказал, что в Москве его всегда ждут.
Напомним, перед началом досрочного голосования Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента 2025.
Затем белорусский лидер добавил, что другой зарубежный визит, кроме России, будет не просто странным, но непонятным для многих.
— Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры, — рассказал глава республики.
Но здесь же Лукашенко заметил, что он не любит разного рода официоза, предпочитая рабочие встречи, на которых переговоры всегда затягиваются до ночи.
— Но это же сигналы для общества. Поэтому я планирую посетить Российскую Федерацию, — объяснил планы на первый рабочий визит в случае победы на выборах действующий президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко сказал, что 2025 будет непростым для Беларуси из-за ситуации в России.
И также Лукашенко сказал о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Беларуси: «Никому не запрещали въезд в Беларусь».