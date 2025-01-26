Лукашенко сказал, что Трамп стал верующим человеком после покушения

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал, что президент США Дональд Трамп стал верующим человеком после покушения во время предвыборной кампании.
Александр Лукашенко сослался на мнение одного своего хорошего друга, считающего, что Трамп стал другим, очень верующим и многое изменилось. Президент обратил внимание на то, что если человек верующий, то он должен пользоваться божьими заповедями.
— Прострелить ухо и остаться живым (речь идет о покушении на Трампа в ходе предвыборной кампании. — Ред.) — точно бог его пожалел, для чего-то его сохранил. Для чего — понятно, — обратил внимание глава государства.
Вместе с тем он уточнил, что бог пожалел и сохранил Трампа, чтобы реализовывать божьи заповеди.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не ждет изменений или подачек от США.
Кстати, президент Беларуси заявил о возможности Трампа принять «алогичное» решение по Украине: «Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине».
Тем временем Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.