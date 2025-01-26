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Лукашенко объяснил значение российского «ядерного зонтика» для Белоруссии

Лукашенко: ядерный зонтик РФ нужен Белоруссии для защиты от ядерного дождя.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского «ядерного зонтика» тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не будет, даже США.

«Этот ядерный зонтик — для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет, даже США. Они понимают, что это будет катастрофа», — сказал Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.

Отвечая на вопрос журналистов о том, спокойнее ли ему как главе государства, имея такой ядерный зонтик, Лукашенко отметил, что если так спокойнее и это приемлемо белорусскому народу, то спокойнее и ему.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.

Лукашенко Александр