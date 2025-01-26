Лукашенко объяснил значение российского «ядерного зонтика» для Белоруссии

«Этот ядерный зонтик — для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет, даже США. Они понимают, что это будет катастрофа», — сказал Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.