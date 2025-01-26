«Да он в страшном сне это себе представить не может». Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства

Во время пресс-конференции 26 января президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о своих сыновьях — о старшем Викторе и младшем Николае — и их будущем «президентстве», о котором столько разговоров, сообщает БелТА.
В последнее время Лукашенко часто говорил, что власть в стране будет передаваться молодым.
«Молодое поколение — это не мой младший сын и не мой старший сын», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что недавно в «гадких ресурсах» была информация, что он якобы снял с должности Виктора Лукашенко, который ранее был помощником главы государства по вопросам национальной безопасности.
«Мы ликвидировали эту должность», — пояснил президент и добавил, что обязанности, которые выполнял Виктор, распределили между ведомствами. — Но я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня это старший сын".
Что касается младшего Николая, то разговоры ходят, что отец настаивает на его президентстве в будущем.
«Да он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас, и ни один из моих сыновей», — заявил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что будущие президенты — это губернаторы, министры и высшие должностные лица (здесь подробнее). А еще президент Беларуси назвал президента США Трампа классным артистом и шоуменом (подробнее здесь).