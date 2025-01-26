«Да он в страшном сне это себе представить не может». Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства

«Мы ликвидировали эту должность», — пояснил президент и добавил, что обязанности, которые выполнял Виктор, распределили между ведомствами. — Но я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня это старший сын".