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«Меня беглые уже похоронили». Лукашенко сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом

Лукашенко сказал, что переболел гриппом, объяснив проблемы с голосом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал, что переболел гриппом, объяснив проблемы с голосом.

Глава государства отметил, что переболел гриппом. Вместе с тем он обратил внимание на то, что по указанной причине у него возникли проблемы с голосом.

— Меня беглые уже похоронили, — заявил президент Беларуси. — То я умираю — не дай бог я где-то какую-то заразу подхватил. Грипп какой-то пошел. И я на хоккее, наверное, грипп этот подхватил. Много приходится говорить, и голос потерял.

Также Лукашенко сказал:

— Я не собираюсь умирать еще. Дай бог, чтобы у меня было такое здоровье, как до сих пор, больше не хочу.

Еще глава республики добавил:

— Что касается 2030 года, мы все понимаем, что я не вечный. Могу сказать — я не хотел идти на эти выборы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свой «не тот» голос: «Не дождетесь!».

Тем временем Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства: «Да он в страшном сне это себе представить не может».

Кроме того, глава государства сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех».