«Меня беглые уже похоронили». Лукашенко сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал, что переболел гриппом, объяснив проблемы с голосом.
Глава государства отметил, что переболел гриппом. Вместе с тем он обратил внимание на то, что по указанной причине у него возникли проблемы с голосом.
— Меня беглые уже похоронили, — заявил президент Беларуси. — То я умираю — не дай бог я где-то какую-то заразу подхватил. Грипп какой-то пошел. И я на хоккее, наверное, грипп этот подхватил. Много приходится говорить, и голос потерял.
Также Лукашенко сказал:
— Я не собираюсь умирать еще. Дай бог, чтобы у меня было такое здоровье, как до сих пор, больше не хочу.
Еще глава республики добавил:
— Что касается 2030 года, мы все понимаем, что я не вечный. Могу сказать — я не хотел идти на эти выборы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свой «не тот» голос: «Не дождетесь!».
Тем временем Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства: «Да он в страшном сне это себе представить не может».
Кроме того, глава государства сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех».