По поручению Путина в Евпатории откроют детский реабилитационный центр

По поручению президента России Владимира Путина в Евпатории откроют детский реабилитационный центр «Кораблик “Мойнаки”. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.
В реабилитационном центре будут получать помощь дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями. Распоряжение о создании объекта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В стационаре будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями», — говорится в сообщении.
В реабилитационном центре будут использовать современное оборудование. Это позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации. Методы будут разрабатывать индивидуально для каждого ребенка. Центр создают по поручению главы государства.