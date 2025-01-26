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По поручению Путина в Евпатории откроют детский реабилитационный центр

Там будут оказывать помощь пациентам в возрасте от 3 месяцев до 18 лет.

Источник: пресс-служба правительства России

По поручению президента России Владимира Путина в Евпатории откроют детский реабилитационный центр «Кораблик “Мойнаки”. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

В реабилитационном центре будут получать помощь дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями. Распоряжение о создании объекта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В стационаре будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями», — говорится в сообщении.

В реабилитационном центре будут использовать современное оборудование. Это позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации. Методы будут разрабатывать индивидуально для каждого ребенка. Центр создают по поручению главы государства.

Путин Владимир