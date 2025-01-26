По поручению Путина в Евпатории откроют детский реабилитационный центр

«В стационаре будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями», — говорится в сообщении.