Глава ЦИК Карпенко объяснил отсутствие шторок в кабинах для голосования

Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко в информцентре прокомментировал отсутствие шторок на кабинах для голосования на выборах президента 2025, пишет БелТА.
Глава ЦИК обратил внимание на то, что члены избирательной комиссий не заходят в кабинку для голосования. Но еще он заметил, что больше всего критики звучит со стороны тех, «у кого у самих в странах, извините, картонные коробки на столах стоят в виде ширм».
— И там все «нормально», все «демократично», — высказался он.
А при этом заметил, что касаемо Беларуси снова идет «тема мусоления шторок».
И еще Карпенко добавил, что по этому поводу ЦИК не дает никаких указаний, а в законодательстве речь идет только о самих кабинах для голосования.
— У нас в законодательстве написано: должны быть кабины для голосования либо комнаты для голосования. Вот что должно быть, — констатировал он.
Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.
Ранее ЦИК сообщил о двух тысячах обращений граждан за время выборов президента.
И также действующий президент России Александр Лукашенко сказал, за кого проголосовал на выборах президента Беларуси: «За всех!». Еще белорусскийпрезиднет сказал о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Беларуси: «Никому не запрещали въезд в Беларусь».