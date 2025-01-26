Глава ЦИК Карпенко объяснил отсутствие шторок в кабинах для голосования

Глава ЦИК обратил внимание на то, что члены избирательной комиссий не заходят в кабинку для голосования. Но еще он заметил, что больше всего критики звучит со стороны тех, «у кого у самих в странах, извините, картонные коробки на столах стоят в виде ширм».