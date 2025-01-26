«Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало». Лукашенко высказался по поводу женщин во главе государства

На пресс-конференции 26 января президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу женщин во главе государства, сообщает БелТА.
«Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало для того, чтобы возглавить наше руководство», — сказал президент.
Он отметил, что в последнее время пришло совершенно новое поколение:
«И в сфере культуры у нас крепкие люди есть, не шоумены, а настоящие. И в средствах массовой информации».
Кстати, Александр Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства. «Да он в страшном сне это себе представить не может» (подробнее здесь). А еще президент сказал, что будущие президенты — это губернаторы, министры и топ-чиновники (здесь подробнее).