Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало». Лукашенко высказался по поводу женщин во главе государства

Лукашенко объяснил, почему женщина не может быть президентом Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На пресс-конференции 26 января президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу женщин во главе государства, сообщает БелТА.

«Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало для того, чтобы возглавить наше руководство», — сказал президент.

Он отметил, что в последнее время пришло совершенно новое поколение:

«И в сфере культуры у нас крепкие люди есть, не шоумены, а настоящие. И в средствах массовой информации».

Кстати, Александр Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства. «Да он в страшном сне это себе представить не может» (подробнее здесь). А еще президент сказал, что будущие президенты — это губернаторы, министры и топ-чиновники (здесь подробнее).