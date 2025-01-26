Лукашенко высказался о развитии нейросетей

Он также продолжил: «Мы знаем, что могут подделать личность, но “прививку” людям мы сделать можем. Главное, чтобы те, кто впереди нас, это прежде всего США (Китай против нас не будет бороться), чтобы они не разрушили нам страну. И если американцы, инвестировав туда полтриллиона долларов, думают, что они, опередив других, на этом что-то получат, они могут получить обратный эффект. Вокруг Трампа, бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры типа Маска, они пусть думают еще и о том, что это может быть направлено против них. Они этого зверя из клетки выпустят и он оскалит зубы против них».