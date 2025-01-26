Лукашенко высказался о развитии нейросетей

Речь зашла про опасные последствия развития нейросетей и необходимость законодательного урегулирования данных вопросов, как это делают в некоторых странах.
«Сейчас мы изучаем этот пласт. Мы только на начальной стадии, но будем идти быстро», — отметил Александр Лукашенко.
«Опасность нейросетей не только в том, что они будут вещать чьими-то голосами. Это мы объясним людям. Если будет чрезвычайно — это равносильно войне, — мы будем военным образом действовать, но свою страну мы не отдадим. Мы применим все методы, в этом можете не сомневаться. Будем действовать жестко, решительно», — рассказал глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что, будучи в ОАЭ, как раз большое внимание уделил теме развития искусственного интеллекта. «Эмиратцы очень погружены в эту тему», — заметил Президент.
Он также обратил внимание: «Недавно генсек ООН заявил, и это также мнение мировых специалистов: человечество сегодня не умеет контролировать и управлять искусственным интеллектом, это может привести к гибели всего человечества».
Касаясь темы законодательного регулирования связанных с искусственным интеллектом вопросов, глава государства отметил: «Мы сейчас этот пласт изучаем для того, чтобы принять соответствующее решение. И если нам надо пойти каким-то путем, мы пойдем китайским путем, жестко защищая свою страну».
Он также продолжил: «Мы знаем, что могут подделать личность, но “прививку” людям мы сделать можем. Главное, чтобы те, кто впереди нас, это прежде всего США (Китай против нас не будет бороться), чтобы они не разрушили нам страну. И если американцы, инвестировав туда полтриллиона долларов, думают, что они, опередив других, на этом что-то получат, они могут получить обратный эффект. Вокруг Трампа, бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры типа Маска, они пусть думают еще и о том, что это может быть направлено против них. Они этого зверя из клетки выпустят и он оскалит зубы против них».
Наряду с этим глава государства обратил внимание на то, насколько Китай тщательно подходит к выбору конкретных направлений для использования искусственного интеллекта — это те направления, которые важны для общества, допустим, медицина, оборона.
Александр Лукашенко выразил восхищение современными достижениями Китая.