Лукашенко сказал, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине

Отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке, президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине, пишет БелТА.
Александр Лукашенко сказал, что в этом нет личных амбиций:
— Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого.
Говоря о национальных интересах, он отметил:
— Есть хотя бы на этом клочке земли наши интересы, белорусского народа? Есть.
Далее он сказал о безопасности:
— Я исходил из того, что это же Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии, спокойствие, безопасность в этом регионе. И если ты хочешь этих гарантий и спокойствия, то надо, чтобы были учтены интересы всех, насколько это возможно.
Президент Беларуси отметил, что к этому должны быть привлечены все участники процесса, в том числе и белорусы.
— Литовцы, латыши, да и поляки, они все туда рвутся, и Зеленский это приветствует, и Запад, — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что без Беларуси не может быть полной безопасности.
Кроме того, он добавил:
— Но чтобы я с ума сходил, что вот, мы должны быть за столом переговоров, — у меня этого нет. Ну, без меня будут там решаться вопросы. Ну так там будет президент России, без него точно не будет переговоров.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не ждет изменений или подачек от США.
Кстати, президент Беларуси заявил о возможности Трампа принять «алогичное» решение по Украине: «Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине».
Тем временем Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что будущие президенты — это губернаторы, министры и высшие должностные лица (здесь подробнее).
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