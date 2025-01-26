Лукашенко призвал Польшу покупать трактора вместо танков

Глава государства в ответ на вопрос польского журналиста отметил, что хочет нормальных отношений между Беларусью и Польшей.
Поверьте, в Беларуси никогда больше не будет президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Ну почему вас этот «гонар» польский одолел? Почему вы к нам так относитесь?
Он заверил: у Беларуси или России нет никакой необходимости нападать на Польшу.
Прекратите покупать танки. Трактора покупайте. Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте сотрудничать вместе. Давайте жить дружно.
В декабре прошлого года в Польшу прибыла очередная партия оружия из Южной Кореи, в том числе семь танков К2, а также реактивных систем залпового огня Homar-K (K239 Chunmoo) и самоходных артустановок К9.
Всего, согласно договору между Польшей и Южной Кореей, польская армия получит 980 танков К2, 648 САУ К9, 48 легких самолетов FA-50, а также 288 РСЗО К239. Общая сумма сделки составляет около 12,5 миллиарда долларов.