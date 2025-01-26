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Президент Беларуси: у Минска есть прямой диалог с Западом

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Минск не ведет диалога с беглыми оппозиционерами, а для разговоров с Западом у него есть прямой канал связи, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер отметил, что оппозиция — это те люди, которые находятся в стране. С ними он готов к диалогу.

Вы знаете, оппозиция — это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит.

подчеркнул президент

Он пояснил, что решения о помиловании людей были приняты в отношении тех, кто сам попросил об этом и не являлись никаким сигналом западным странам о желании сотрудничать. Для того, чтобы вопрос о помиловании начал рассматриваться, по закону, должно быть обращение обратиться к человеку, который принимает такие решения.

…вы никому не верьте, что на меня кто-то надавил, что кто-то из беглых (оппозиционеров). Вообще с ними не имеем никаких отношений.

заверил глава государства

Лукашенко обратил внимание, что людей освобождают исключительно их принципов гуманности, а не потом, что «кто-то захотел».

Диалог с Вашингтоном

По словам Лукашенко, у Минска есть и диалог с Вашингтоном об американцах, которых находятся в белорусских тюрьмах.

«Мы их (США) слышим. И без всяких этих “оппов” ведем с ними диалог», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко Александр