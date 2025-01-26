Президент Беларуси: у Минска есть прямой диалог с Западом

Он пояснил, что решения о помиловании людей были приняты в отношении тех, кто сам попросил об этом и не являлись никаким сигналом западным странам о желании сотрудничать. Для того, чтобы вопрос о помиловании начал рассматриваться, по закону, должно быть обращение обратиться к человеку, который принимает такие решения.