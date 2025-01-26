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Лукашенко сказал, что его старший сын Виктор самый послушный

Лукашенко назвал старшего сына Виктора самым послушным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал, что его старший сын Виктор самый послушный.

Глава государства сообщил, что недавно прочитал в «гадких ресурсах» о том, что «снял с должности» своего старшего сына Виктора Лукашенко. Ранее он был помощником президента по вопросам национальной безопасности.

Александр Лукашенко пояснил, что пришло время и данную должность было решено ликвидировать, после чего обязанности распределили между государственным секретарем, Комитетом государственной безопасности, Оперативно-аналитическим центром при президенте. Он уточнил, что сейчас работа идет нормально.

— Но я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня это старший сын. И якобы я уже чуть ли младшему (говорю. — Ред.): «Будешь президентом», — заявил глава государства.

Лукашенко акцентировал внимание на то, что младший сын президента не может себе это представить в страшном сне, «и ни один из моих сыновей».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу женщин во главе государства: «Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало».

Кстати, глава ЦИК Карпенко объяснил отсутствие шторок в кабинах для голосования.

Кроме того, глава государства сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом: «Меня беглые уже похоронили».

Ранее Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.