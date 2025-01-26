Лукашенко: в Беларуси работают над созданием криптовалюты

Осенью минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об обращении цифровых знаков. В соответствии с документом, индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут проводить сделки с токенами, в том числе с криптовалютами, минуя резидентов Парка высоких технологий (ПВТ).