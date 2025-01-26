Лукашенко: в Беларуси работают над созданием криптовалюты

По словам главы государства, Беларусь находится на начальной стадии, но будет идти быстро. Задача уже поставлена специалистам и правительству.
По словам Лукашенко, недавно от представителей IT-сферы пришло письмо, в котором они предлагают поработать над искусственным интеллектом и криптовалютой.
«Трамп же тоже заявил о криптовалюте, там, он, вообще, приверженец этого. А нам это нормально, расчеты вести в крипте», — уточнил Лукашенко.
Он отметил, что в стране имеются излишки электроэнергии, это успешно используют.
В Беларуси мы занимаемся созданием криптовалюты. Но это опять же, пока такая закрытая тема.
Осенью минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об обращении цифровых знаков. В соответствии с документом, индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут проводить сделки с токенами, в том числе с криптовалютами, минуя резидентов Парка высоких технологий (ПВТ).