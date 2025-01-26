Лукашенко не собирается отправлять белорусских миротворцев для Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусские миротворцы стали бы лучшим вариантом для Украины, передает БелТА.
В частности, во время пресс-конференции 26 января действующего белорусского президента спросили о возможной миротворческой миссии стран Запада для охраны границ при достижении перемирия в рамках украинского конфликта. Лукашенко отметил, что кроме белорусской армии нет ничего другого лучше в этом плане.
— Если во имя доверия и справедливости, то, кроме белорусской армии, у них ничего нет, — заявил он.
При этом белорусский лидер отметил, что вовсе не означает, что туда в качестве миротворцев будет отправлена и выстроена белорусская армия — 70 тысяч военнослужащих. Однако и указал, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом.
— Ради того, чтобы было так, как договорятся — это только белорусская. Других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах, — прокомментировал глава республики.
Здесь же Лукашенко сделал оговорку, что не рвется туда и не собирается на данный момент отправлять туда белорусских миротворцев. Но и констатировал, что только лишь белорусы могут обеспечить нормальные отношения между украинцами и россиянами.
— Белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения, — подытожил белорусский лидер.
Хотя здесь же Александр Лукашенко отметил, что с этим будут не согласны не только украинские власти, но и Запад, так как им необходимо «пропихнуть своих». А вот это уже не очень будет устраивать Россию. Да и, в целом, как он считает, введение миротворческого контингента может привести к серьезному спору.
— Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты, — объяснил президент Беларуси.
Затем еще Александр Лукашенко сказал, что вопрос России и западных миротворческих сил на линии разграничения является делом президента России. При этом он сказал, что не думает, что от этого Владимир Путин будет в восторге. Тем более, что в качестве миротворческого контингента Запад рассчитывает на расположение «приличной армии».
— Но это будет определяться на переговорах, если там будут какие-то миротворцы. Они (на Западе. — Ред.) хотят, чтобы это была пятизначная цифра — 50 — 70 тысяч человек. Это приличная армия, — указал президент.
А в заключение еще добавил, что касаемо границы Беларуси и Украины Минск готов к любому развитию событий. И добавил, что Украина может прислать кого угодно к границе, но Беларусь отреагирует при любом шаге за пределы госграницы.
— Они могут присылать со своей стороны кого они хотят. Мне все равно, кого они поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы — вы знаете нашу реакцию. Поэтому это их дело, — резюмировал белорусский глава.
При этом действующий президент Беларуси сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте. Еще Лукашенко заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине.
К слову, ранее министр обороны рассказал, где служат белорусские миротворцы.