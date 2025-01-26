Лукашенко не собирается отправлять белорусских миротворцев для Украины

Хотя здесь же Александр Лукашенко отметил, что с этим будут не согласны не только украинские власти, но и Запад, так как им необходимо «пропихнуть своих». А вот это уже не очень будет устраивать Россию. Да и, в целом, как он считает, введение миротворческого контингента может привести к серьезному спору.