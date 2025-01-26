Лукашенко посоветовал Польше покупать не танки, а тракторы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января посоветовал Польше покапать не танки, а тракторы.
— Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Поверьте, в Беларуси никогда больше не будет Президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Ну почему вас этот «гонар» польский одолел? Почему вы к нам так относитесь? — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства призвал никого не слушать, что якобы Беларусь или Россия хотят напасть на Польшу. Он подчеркнул, что подобной необходимости «на вас нападать или против вас вести войну» нет.
Кроме того, президент Беларуси порекомендовал Польше покупать трактора и перестать покупать танки:
— Прекратите покупать танки. Трактора покупайте. Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте сотрудничать вместе. Давайте жить дружно! — подытожил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти соседней с Беларусью Литвы уничтожили свою страну.
Тем временем Лукашенко заявил, что Беларусь завербовала достаточно литовцев.
Кроме того, глава государства сказал, что 2025 будет непростым для Беларуси из-за ситуации в России.
А еще Лукашенко сказал, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине.