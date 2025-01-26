Лукашенко посоветовал Польше покупать не танки, а тракторы

— Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Поверьте, в Беларуси никогда больше не будет Президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Ну почему вас этот «гонар» польский одолел? Почему вы к нам так относитесь? — обратил внимание Александр Лукашенко.