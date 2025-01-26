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Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужен «ядерный зонтик»

Лукашенко сказал, зачем Беларуси нужен «ядерный зонтик».

Источник: Комсомольская правда

26 января, во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, зачем Беларуси нужен «ядерный зонтик», пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что ядерное оружие, прежде всего, нужно для сдерживания.

— Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США. Они, как люди, продвинутые в этом плане, умные, понимают — это катастрофа, — сказал президент Беларуси.

Также он обратил внимание на то, что безопасность — важнейший вопрос белорусско-российских отношений:

— Никогда не было переговоров, встреч и просто разговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы.

Александр Лукашенко напомнил о недавнем заявлении секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, что российский «ядерный зонтик» обеспечивает и защиту Беларуси.

— И должен сказать, что в Беларуси появилось ядерное оружие во многом благодаря Сергею Шойгу. Он был сторонником того, чтобы Беларусь обладала своим этим, пусть небольшим, но достаточным «зонтиком» от ядерного «дождя», — сказал Александр Лукашенко.

Тем временем Лукашенко сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте в 2025 году.

Кроме того, глава государства предупредил о последствиях для ЕС при Трампе: «Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете».

Кстати, Александр Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства. «Да он в страшном сне это себе представить не может» (подробнее здесь).

А еще президент сказал, что будущие президенты — это губернаторы, министры и топ-чиновники (здесь подробнее).