Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужен «ядерный зонтик»

26 января, во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, зачем Беларуси нужен «ядерный зонтик», пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что ядерное оружие, прежде всего, нужно для сдерживания.
— Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США. Они, как люди, продвинутые в этом плане, умные, понимают — это катастрофа, — сказал президент Беларуси.
Также он обратил внимание на то, что безопасность — важнейший вопрос белорусско-российских отношений:
— Никогда не было переговоров, встреч и просто разговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы.
Александр Лукашенко напомнил о недавнем заявлении секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, что российский «ядерный зонтик» обеспечивает и защиту Беларуси.
— И должен сказать, что в Беларуси появилось ядерное оружие во многом благодаря Сергею Шойгу. Он был сторонником того, чтобы Беларусь обладала своим этим, пусть небольшим, но достаточным «зонтиком» от ядерного «дождя», — сказал Александр Лукашенко.
Тем временем Лукашенко сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте в 2025 году.
Кроме того, глава государства предупредил о последствиях для ЕС при Трампе: «Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете».
Кстати, Александр Лукашенко высказался о своих сыновьях Викторе и Николае и возможности их президентства. «Да он в страшном сне это себе представить не может» (подробнее здесь).
А еще президент сказал, что будущие президенты — это губернаторы, министры и топ-чиновники (здесь подробнее).