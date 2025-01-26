Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе

Тюрмер приехал в Белоруссию в качестве международного наблюдателя на выборах президента.
«Я могу сказать, что по сравнению со многими европейскими государствами техническая подготовка к этим выборам находится на очень высоком уровне… Люди приходят в хорошем настроении. Мы встречались с наблюдателями от общественных организаций и других партий — никаких жалоб не было», — заявил Тюрмер РИА Новости.
Он отметил, что явка на участках достаточно высокая, а избиратели приходят в хорошем настроении.
«С удовольствием отметили, что народ идет (на участки — ред.), и явка достаточно высокая. Мне очень понравилось, что пожилые люди приходят со своими внуками, внучками, с детьми. Больше всего поражает, что белорусские выборы — это не какой-то законодательный акт, это праздник», — отметил политик.
Он бывал также на участках в университетских городках и отметил, что молодые люди, студенты тоже активно принимают участие в голосовании.
«Везде мы видели, что руководители, члены избиркомов очень внимательно относятся к гражданам, объясняют, что они могут делать и что запрещено. Везде обеспечены самые хорошие условия», — добавил политик.
Он уточнил также, что посетил несколько участков на границе Белоруссии с Польшей, куда приезжают голосовать в том числе те белорусы, кто живет за границей. Обстановка там также спокойная.
«Хорошо, что у белорусов есть возможность голосовать, даже если они живут за границей», — резюмировал Тюрмер.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.