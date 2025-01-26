Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что помилование осужденных не является сигналом Западу

Лукашенко опроверг сигналы Беларуси Западу через помилование осужденных.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг якобы сигналы Беларуси Западу через помилование осужденных, передает БелТА.

Ранее мы писали, что белорусский президент помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности.

И на пресс-конференции 26 января Лукашенко подчеркнул, что касаемо освобождения осужденных за экстремизм никто не давил на белорусские власти.

— Что касается политзаключенных. Вы никому не верьте, что на меня кто-то надавил, что это кто-то из беглых. Вообще с ними не имеем никаких отношений, — прокомментировал он.

Глава республики пояснил, что помилование получили те, кто просил об этом. И добавил, что, принимая данные решения, он исходил из принципов гуманности. И напомнил, что среди помилованных были люди пожилого возраста, с серьезными заболеваниями.

Но здесь же Лукашенко рассказал о том, что среди заключенных не все готовы писать прошение о помиловании. Хотя все в их руках, так как при направлении прошения о помиловании оно будет рассмотрено.

Кроме того, президент подчеркнул, что в Беларуси нет политзаключенных. А осужденные допустили нарушение Уголовного кодекса, и что власти готовы показать и уголовные дела, и назвать статьи. И повторил, что освобождают осужденных за экстремизм, исходя исключительно из принципов гуманности, но «не потому, что кто-то захотел».

Затем Лукашенко рассказал об обращениях из США, касаемо их граждан, осужденных в Беларуси, и заметил, что в этом плане ведется диалог безотносительно белорусской оппозиции — «без всяких наших “оппов”.

— Думаю, и там, и здесь люди разумные, договоримся. Если они не убивали, не насиловали, мы рассмотрим этот вопрос, -пообещал он, замечая также, что в случаях грубого нарушения Уголовного кодекса помилования не могут иметь место.

Здесь же еще Лукашенко подчеркнул, что Минск не стремится использовать процесс освобождения осужденных с целью подачи каких-то сигналов Западу.

— Плевать я хотел на этот Запад, — заявил он.

Лукашенко добавил, что из-за западных санкций Беларуси пришлось столкнуться с определенными трудностями, но при этом у республики достаточно партнеров и есть договоренность о совместных действиях. А вот Запад продемонстрировал всему миру, что запросто бросает своих союзников. Еще президент страны сказал, что у Беларуси и России улучшились отношения, что у Минска также хорошие дружеские отношения с Китаем и другими странами.

— Ну, не хотят меня видеть в Польше — перебьюсь я как-то, выдержу, — прокомментировал он.

Кроме того, белорусский лидер сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.

Также Александр Лукашенко заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента: «Слезно просили не признавать выборы».

Но еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.