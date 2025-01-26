Лукашенко заявил, что помилование осужденных не является сигналом Западу

Лукашенко добавил, что из-за западных санкций Беларуси пришлось столкнуться с определенными трудностями, но при этом у республики достаточно партнеров и есть договоренность о совместных действиях. А вот Запад продемонстрировал всему миру, что запросто бросает своих союзников. Еще президент страны сказал, что у Беларуси и России улучшились отношения, что у Минска также хорошие дружеские отношения с Китаем и другими странами.