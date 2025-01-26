ЦИК: явка на выборах по данным на 14:00 составила 66,41%

Максимальные показатели по явке зафиксированы в трех областях республики: Гомельской, Брестской и Могилевской. Там свои голоса отдали 72,92%, 72,86% и 71,89% избирателей соответственно.
На четвертом месте — Гродненская область, где проголосовали 65,60% избирателей. В Витебской области явка составила 65,12%, в Минской — 63,73%.
Меньше всего избирателей пришли в Минске — 56,61%.
Как отметила секретарь ЦИК Елена Балдовская, из белорусов, постоянно проживающих за границей, свой голос отдали 84 человека.
Ранее сообщалось, что реализовать свое конституционное право белорусы, проживающие за границей, смогут на участках для голосования в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске.
Выборы президента
Выборы президента Беларуси проходят 26 января.
Для тех, у кого нет возможности отдать свой голос в основной день голосования, было организовано досрочное — с 21 по 25 января. Явка на нем составила 41,81%.
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов. Это действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.