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В Башкирии запускают аналог федерального проекта «Время героев»

С понедельника, 27 января, в Башкирии стартует программа «Герои Башкортостана».

С понедельника, 27 января, в Башкирии стартует программа «Герои Башкортостана». Как сообщил на встрече с участниками Форума молодых предпринимателей глава региона Радий Хабиров, она предусматривает подготовку кадров из числа участников СВО для республиканских и муниципальных органов власти.

По его словам, это будет аналогом федерального проекта «Время героев».

— За спиной ветеранов военной спецоперации и их семей много федеральных и республиканских мер социальной поддержки, — подчеркнул руководитель республики. — Думаю, будет и большая программа по их дальнейшей социализации, адаптации, вхождению в нормальную трудовую жизнь.

Радий Хабиров добавил, что работы предстоит немало.