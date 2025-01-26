В Башкирии запускают аналог федерального проекта «Время героев»

— За спиной ветеранов военной спецоперации и их семей много федеральных и республиканских мер социальной поддержки, — подчеркнул руководитель республики. — Думаю, будет и большая программа по их дальнейшей социализации, адаптации, вхождению в нормальную трудовую жизнь.