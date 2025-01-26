Лукашенко: оступившихся надо не увольнять, а давать им шанс

Представитель одного из зарубежных СМИ поинтересовался, действительно ли в Беларуси есть такая проблема с нарушением прав человека, как увольнение работников за участие в беспорядках в 2020 году.
Президент обратил внимание, что участие в беспорядках это и есть не что иное, как нарушение прав других граждан, а также и норм Уголовного кодекса. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что некоторые перегибы допускались со стороны тех, кто разбирался с последствиями беспорядков 2020 года. «Такая информация до меня доходит. Я тогда даю всем команду, говорю: “Ребята, вы его выкинули на улицу, уволили. Но они же не плохие специалисты, поняли, осознали. Зачем вы настаиваете на увольнении?” — рассказал Президент.
«Мы эту ситуацию переломили», — заметил Александр Лукашенко, добавив, что этот вопрос в обществе сейчас не стоит остро. «Этого в Беларуси уже нет. Но было: когда где-то оступился человек — уволить его. Не надо его увольнять. Надо дать человеку шанс. Я не говорю: простить. Ему надо дать шанс», — добавил глава государства. По его словам, большинство из тех, кто оступился в 2020 году, осознали свою неправоту, раскаялись.
«По этому вопросу тема закрыта. Мы не будем бегать за каждым и наказывать, но мы их видим — тех, кто нарушал Уголовный кодекс», — резюмировал Президент.