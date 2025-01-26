Лукашенко: оступившихся надо не увольнять, а давать им шанс

Президент обратил внимание, что участие в беспорядках это и есть не что иное, как нарушение прав других граждан, а также и норм Уголовного кодекса. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что некоторые перегибы допускались со стороны тех, кто разбирался с последствиями беспорядков 2020 года. «Такая информация до меня доходит. Я тогда даю всем команду, говорю: “Ребята, вы его выкинули на улицу, уволили. Но они же не плохие специалисты, поняли, осознали. Зачем вы настаиваете на увольнении?” — рассказал Президент.