Лукашенко назвал единственный путь для Европы

Во время пресс-конференции 26 января президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам, что Европа должна проводить свою политику, пишет БелТА.
Он отметил, что Европейский союз, США, Китай, Индия, Россия — это множество опор, которые могли бы удерживать планету.
— Но американцы должны были понимать, что эти опоры имеют значение, а они исходят из одного: Америка прежде всего, мы и только мы, — сказал Александр Лукашенко.
Он также отметил:
— У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Деньги есть, технологии есть. Нужны ресурсы. Они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России.
Глава государства, подчеркнул, что нужно договариваться с Россией.
— Они же вам готовы природный газ дешевле продавать, нефть подешевле. И если с Россией договориться, какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением, — сказал Александр Лукашенко.
Ранее мы писали, что Лукашенко посоветовал Польше покупать не танки, а тракторы.
Кроме того, белорусский лидер сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.
Также Александр Лукашенко заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента: «Слезно просили не признавать выборы».
Еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
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