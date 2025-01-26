Лукашенко пообещал, что зима в Беларуси еще будет

По его словам, установившаяся в стране не характерная для конца января теплая погода серьезно на будущий урожай не повлияет, если температуры не будут дальше повышаться, потому что с отметки +7°Сначинается вегетация.
Вегетация растений зимой опасна — их не подкормишь, они используют питательные вещества. Если бы было теплее, это было бы опасно. Три, четыре, один градус — растения в покое, они не потребляют питательные вещества. Страха (за урожай — Sputnik) нет.
При этом он отметил, что если ударят сильные морозы, есть угроза таким культурам, как рапс, который занимает в республике значительные площади, а также озимые.
В то же время, как подчеркнул глава государства, если такая погода сохранится до весны, за урожай можно не бояться.
«Но зима еще будет», — пообещал он.
После Нового года в Беларуси с приходом воздушных масс с Атлантики установилась аномально теплая для зимнего периода погода. Синоптики прогнозируют, что в конце января дневные температуры в отдельных районах страны могут достигнуть отметки +12°С. При этом ночью столбики термометров не будут опускаться ниже ноля.