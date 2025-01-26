Лукашенко жестко отреагировал на скандальный жест Маска на инаугурации

«Я не зря о Маске сказал: чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует открыто — американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?» — спросил он.
Белорусский лидер добавил, что такие люди не должны окружать новоиспеченного хозяина Белого дома.
Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что нападки в духе «ты — нацист» изжили себя. Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.