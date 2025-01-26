Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
«Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Как подчеркнул источник «Общественного», на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.