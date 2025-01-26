Лукашенко сказал, что беглые хотят зайти в Беларусь с натовскими войсками

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах беглых зайти на территорию республики с натовскими войсками, пишет БелТА.
В частности, действующий президент Беларуси сообщил, что беглые, которых поддерживают спонсоры, стратегически готовятся к 2030 году. При этом сейчас беглая оппозиция выжидает удобный момент.
— Если случай представится, за границей все готово, — сообщил он.
Еще Лукашенко рассказал, что беглые планируют зайти на территорию республики, и что для этого у них даже готова военная составляющая.
— У них все готово — военная составляющая, чтобы зайти и подтянуть натовские войска из Польши, Литвы, — раскрыл президент планы беглых.
Лукашенко заметил, что беглые посчитают, что «момент созрел», если будет какое-то недовольство людей в Беларуси или что-то подобное. И что к этому они готовятся.
— Это их тактика. И стратегически они готовятся к 2030 году, — объяснил лидер страны.
И также уточнил, что именно под эти цели создаются и финансируются определенные структуры.
Но еще Лукашенко рассказал, что на данный момент беглых охватила паника из-за заявления Дональда Трампа о сокращении программ и финансирования.
Также Александр Лукашенко заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента: «Слезно просили не признавать выборы».
Кроме того, Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии». Ранее мы писали о том, что президент Беларуси возмутился выступлением Дональда Трампа на инаугурации: «Так нельзя».