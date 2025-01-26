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Лукашенко сказал, что беглые хотят зайти в Беларусь с натовскими войсками

Лукашенко сказал, кто хочет зайти в Беларусь с натовскими войсками.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах беглых зайти на территорию республики с натовскими войсками, пишет БелТА.

В частности, действующий президент Беларуси сообщил, что беглые, которых поддерживают спонсоры, стратегически готовятся к 2030 году. При этом сейчас беглая оппозиция выжидает удобный момент.

— Если случай представится, за границей все готово, — сообщил он.

Еще Лукашенко рассказал, что беглые планируют зайти на территорию республики, и что для этого у них даже готова военная составляющая.

— У них все готово — военная составляющая, чтобы зайти и подтянуть натовские войска из Польши, Литвы, — раскрыл президент планы беглых.

Лукашенко заметил, что беглые посчитают, что «момент созрел», если будет какое-то недовольство людей в Беларуси или что-то подобное. И что к этому они готовятся.

— Это их тактика. И стратегически они готовятся к 2030 году, — объяснил лидер страны.

И также уточнил, что именно под эти цели создаются и финансируются определенные структуры.

Но еще Лукашенко рассказал, что на данный момент беглых охватила паника из-за заявления Дональда Трампа о сокращении программ и финансирования.

Также Александр Лукашенко заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента: «Слезно просили не признавать выборы».

Кроме того, Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии». Ранее мы писали о том, что президент Беларуси возмутился выступлением Дональда Трампа на инаугурации: «Так нельзя».