Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией

«У Европы один разумный выход — проводить свою политику… Деньги есть (в Европе — ред.), технологии есть, нужные ресурсы — они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России. Договоритесь с Россией. Они же готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы, нефть. И если с Россией договориться… Какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением», — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.