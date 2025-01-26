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Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться и сотрудничать с Россией, которая может дать Европе ресурсы, при этом белорусский лидер считает, что ЕС для принятия подобного решения «духа не хватает».

Источник: © РИА Новости

«У Европы один разумный выход — проводить свою политику… Деньги есть (в Европе — ред.), технологии есть, нужные ресурсы — они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России. Договоритесь с Россией. Они же готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы, нефть. И если с Россией договориться… Какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением», — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

«Однако, — продолжил он. — этого не происходит».

«Почему это не происходит? Это можно сделать — говорю как президент. Как говорят, духа не хватает. Некому принять такое решение», — сказал белорусский президент.

Лукашенко Александр
ЕС