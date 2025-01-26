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«Если момент созреет». Лукашенко раскрыл планы беглых дождаться удобного случая и подготовку к 2030 году

Лукашенко: беглые ждут удобный случай против Беларуси и готовятся к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что беглая оппозиция готовится к 2030 году, пишет БелТА.

Белорусский лидер заявил о стратегической подготовке беглых к 2030 году. И заметил, что пока оппозиция выжидает удобный момент.

— Если случай представится, за границей все готово, — раскрыл белорусских президент планы беглых.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что беглые хотят зайти в Беларусь с натовскими войсками.

А затем еще действующий глава республики сообщил, какого момента дожидаются беглые.

— Если момент созреет, будет недовольство людей и прочее, — они готовы. Это их тактика, — уверен он.

Резюмируя, президент сообщил, что беглые ведут стратегическую подготовку к 2030 году, создавая и финансируя под свои цели определенные структуры. Но и указал, что США могут им сократить финансирование.

— Сейчас ряды беглых охватила паника, потому что Дональд Трамп заявил о сокращении программ и финансирования, — рассказал Александр Лукашенко.

Также президент заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента: «Слезно просили не признавать выборы».

И еще лидер страны опроверг сигналы Беларуси Западу через помилование осужденных.