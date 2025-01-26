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В ЦИК напомнили об ответственности за фото- или видеосъемку заполненного бюллетеня

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь ЦИК Елена Балдовская в Информационном центре ЦИК напомнила об ответственности за фото- или видеосъемку заполненного бюллетеня, передает корреспондент БЕЛТА.

На выборах Президента Беларуси уже зафиксировано 34 случая фото- или видеосъемки заполненного бюллетеня. «Цифра, на мой взгляд, достаточно большая — 34 факта. Эти граждане будут привлечены к административной ответственности. В единый день голосования было составлено всего 6 протоколов. И за этот небольшой период между единым днем голосования и выборами Президента Республики Беларусь мы, на самом деле, очень часто и много об этом говорили, в СМИ озвучивалась эта информация с предупреждениями для людей. Более того, чтобы предотвратить эти случаи, мы на бюллетене эту информацию тоже разместили достаточно крупным шрифтом, эта запись видна. Административный штраф за такое правонарушение — до 15 базовых величин. Это достаточно крупный штраф», — рассказала Елена Балдовская.

Секретарь ЦИК дополнила, что на участках нет препятствий для семейного фотографирования. «Поэтому предупреждаем еще раз, чтобы наши граждане до окончания дня голосования не совершали такие административные правонарушения», — подчеркнула она.