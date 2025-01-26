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Лукашенко сказал, что граница с Украиной закрыта наглухо

Лукашенко рассказал, что граница с Украиной закрыта наглухо.

Источник: Комсомольская правда

Общаясь 26 января с журналистами, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что граница между Беларусью и Украиной закрыта наглухо, но стороны поддерживают определенные контакты, пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси нет информации по поводу желания с той стороны открыть границу.

— Я предлагаю очень часто им, — сказал глава государства.

Он сообщил, что белорусская сторона поддерживает определенные контакты с украинцами. В частности, Беларусь оказывает содействие России и Украине в обмене военнопленными.

— Сотни приходится обменивать, и все это делаем мы. Украинцы с россиянами не контачат. Привозят из Украины, привозят из России военнопленных или погибших, и мы уже их берем туда или перевозим оттуда сюда, — сказал президент Беларуси.

Там, где необходимо, ведется диалог.

— А так граница заминирована и забаррикадирована. В основном под Гомелем этот контакт с украинцами, и это нормально, — отметил Александр Лукашенко.

Граница остается закрытой наглухо, но в тоже время Беларусь принимает большое количество беженцев из Украины.

Александр Лукашенко рассказал, что только в прошлом году в Беларусь из Украины, в основном тайно пересекая границу, прибыли почти 300 тысяч человек.

Часть из прибывших уезжает в Польшу, кто-то в Россию, остаются и в Беларуси. Им дают все возможности для нормальной жизни.

— Вот вам дом, вот вам трактор, комбайн, завод, фабрика — идите работайте. Вашим детям — бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, в детский садик и прочее, и прочее, — сказал Александр Лукашенко.

Ранее мы писали, что Лукашенко посоветовал Польше покупать не танки, а тракторы.

Еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.

Кроме того, Лукашенко назвал единственный путь для Европы.

Прочитайте и том, что Лукашенко сказал, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине.

Еще Лукашенко сказал, что беглые хотят зайти в Беларусь с натовскими войсками.