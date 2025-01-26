Лукашенко заявил, что пошутил о десятке «Орешников» для Белоруссии

«Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил… Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только “Орешник” производит… Нам достаточно одного комплекса “Орешник” для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России», — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.