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Лукашенко заявил, что пошутил о десятке «Орешников» для Белоруссии

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса «Орешник» для того, чтобы обезопасить республику.

Источник: © РИА Новости

«Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил… Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только “Орешник” производит… Нам достаточно одного комплекса “Орешник” для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России», — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Лукашенко Александр