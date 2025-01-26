Лукашенко планирует разместить «Орешник» ближе к Смоленску

Также Александр Лукашенко добавил, что сроки поставок «Орешника» в Беларусь с президентом России Владимиром Путиным еще не определены. Он добавил, что «это не горит», и что в России сам комплекс необходим, а еще, что это не так просто. И заметил, что слова о десяти «Орешниках» были шуткой, и что Беларуси достаточного одного такого ракетного комплекса и другого вооружения.