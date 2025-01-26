Лукашенко планирует разместить «Орешник» ближе к Смоленску

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах Минска разместить «Орешник» ближе к Смоленску, а также сказал о возможности отказаться от российского ракетного комплекса, информирует БелТА.
В частности, действующий президент сказал о плане разместить «Орешник» при его получении ближе к территории России.
— Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим, — уточнил он.
Лукашенко заметил, что для размещения ракетного комплекса необходимо определенное расстояние. Он заметил, что плохо и, когда собственные объекты поражения расположены слишком близко, но и плохо, если они очень далеко из-за того, что смогут нести меньшую нагрузку. Глава республики добавил, что рассматривает размещение «Орешника» где-то около России.
— Тем более это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю, — прокомментировал белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко добавил, что сроки поставок «Орешника» в Беларусь с президентом России Владимиром Путиным еще не определены. Он добавил, что «это не горит», и что в России сам комплекс необходим, а еще, что это не так просто. И заметил, что слова о десяти «Орешниках» были шуткой, и что Беларуси достаточного одного такого ракетного комплекса и другого вооружения.
— Когда я сказал «10 комплексов», я пошутил. Это бешеные деньги. Достаточно одного комплекса «Орешника», чтобы обезопасить Беларусь, — прокомментировал глава страны.
И уточнил, что при необходимости Минск у России еще «кое-что возьмет и попросит». Да и в случае чего-то чрезвычайного, имеющие комплексы можно будет вывести из Росси.
— У нас это по безопасности территория, которая подлежит защите общими усилиями, создана совместная группировка Беларуси и России. Какая бы война в Украине ни шла, а эта группировка у нас существует, — напомнил он.
Здесь же Лукашенко обратил внимание, что планы по дислокации «Орешника» в Беларуси стали ответом на желание и возможность размещения в ЕС американских ракет средней дальности. Так как Беларуси важно, чтобы эти американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы.
— Потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. Если говорить откровенно, — констатировал лидер республики.
Продолжая, Лукашенко пояснил, что первая установка «Орешника» будет размещена в Беларуси, как только ее произведут в России. Но и еще белорусский президент назвал условие отказа Беларуси от размещения «Орешника». Заявляя, что таким условием станет отказ Евросоюза от американских ракет средней дальности.
— Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу: «Давай повременим», — подытожил президент.
Напомним, ранее Александр Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.
Кроме того, президент сказал, что беглые хотят зайти в Беларусь с натовскими войсками.
И еще глава республики раскрыл планы беглых на удобный случай и подготовку к 2030 году: «Если момент созреет».