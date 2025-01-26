«После выборов будем думать». Лукашенко сказал о поиске своего преемника

И еще Лукашенко добавил, что на данный момент следует, в первую очередь, думать о том, как успешно пройти 2025 год. Он сказал, что следует развивать сотрудничество с Россией, а также выстраивать будущее Беларуси так, чтобы не попасть в зависимость в том числе от стран Запада.