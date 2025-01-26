«После выборов будем думать». Лукашенко сказал о поиске своего преемника

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о поисках преемника, сообщает БелТА.
На пресс-конференции 26 января Лукашенко спросили о приемнике, и он признался, что не занимается его поисками.
— Я этого преемника не ищу, — констатировал он.
При этом действующий президент Беларуси не исключил, что в правительстве могут быть этим заняты.
— Ищет ли Наталья Ивановна (Кочанова. — Ред.) или Владимир Евгеньевич (Кухарев. — Ред.), я не знаю. Но, наверное, продумывают, — подметил глава республики.
И здесь же Лукашенко заметил, что, конечно, и ему самому не безразлично, кто будет у власти в Беларуси. Поэтому он сказал, когда белорусские власти могут подумать о преемнике действующего лидера страны.
— Пока живем этими выборами. После выборов будем думать, — пояснил президент.
И еще Лукашенко добавил, что на данный момент следует, в первую очередь, думать о том, как успешно пройти 2025 год. Он сказал, что следует развивать сотрудничество с Россией, а также выстраивать будущее Беларуси так, чтобы не попасть в зависимость в том числе от стран Запада.
— Мы выстроим. Французы, итальянцы (и другие. — Ред.) должны знать, что мы выстроим свою жизнь. Ничего вы с нами не сделаете, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, что 2025 будет непростым для Беларуси из-за ситуации в России.
И также президент анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.