Ермаганбет Булекпаев получил новую должность

Глава области поставил задачи, выполнение которых поможет возродить футбольное движение в области и возвратить ФК «Шахтер» в Премьер-лигу,
Ермаганбет Булекпаев поручил усилить работу по развитию детско-юношеского футбола. Для этого на базе стадионов Темиртау, Балхаша и Сарани откроют филиалы ФК «Шахтер». Это позволит растить своих спортсменов и отбирать самых перспективных в академию клуба.
Среди детских и юношеских команд будут организованы турниры, а также матчи, приуроченные к таким важным для региона праздникам, как дни шахтера и металлурга. Это тоже поможет в поиске юных талантливых футболистов.
В Караганде планируется построить современный стадион в соответствии со стандартами УЕФА, футбольный манеж для круглогодичных тренировок. Кроме того, в этом году в планах модернизация Центрального стадиона областного центра и стадионов в ряде городов региона.