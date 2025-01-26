Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаганбет Булекпаев получил новую должность

Президентом Карагандинской областной ассоциации футбола избран аким региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Пресс-служба акимата Карагандинской области

Глава области поставил задачи, выполнение которых поможет возродить футбольное движение в области и возвратить ФК «Шахтер» в Премьер-лигу,

Ермаганбет Булекпаев поручил усилить работу по развитию детско-юношеского футбола. Для этого на базе стадионов Темиртау, Балхаша и Сарани откроют филиалы ФК «Шахтер». Это позволит растить своих спортсменов и отбирать самых перспективных в академию клуба.

Среди детских и юношеских команд будут организованы турниры, а также матчи, приуроченные к таким важным для региона праздникам, как дни шахтера и металлурга. Это тоже поможет в поиске юных талантливых футболистов.

В Караганде планируется построить современный стадион в соответствии со стандартами УЕФА, футбольный манеж для круглогодичных тренировок. Кроме того, в этом году в планах модернизация Центрального стадиона областного центра и стадионов в ряде городов региона.