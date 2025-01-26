Лукашенко сказал, станут ли выборы 2025 его последней электоральной кампанией

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, последний ли раз он участвует в выборах президента, передает БелТА.
Так, отвечая на вопрос журналистов, белорусский лидер подчеркнул, что не собирается умирать, и что о следующей президентской кампании можно будет подумать только, когда придет время.
— Я умирать не собираюсь. Придет время, над этим подумаем, — пообещал он.
Действующий президент Беларуси напомнил, что отвечает и несет ответственность за граждан страны. Он рассказал, что президентская работа не заключается в том, чтобы взять власть и держаться за нее. Но состоит в отречении от всего.
— Ты должен забыть свое и сконцентрироваться на государственном. Если по-настоящему. По-настоящему — от всего отрекайся и забывай. Я так понимаю свою миссию президента, — объяснил глава государства.
И поэтому Лукашенко пообещал, что власти подумают, кто будет продолжать данную президентскую миссию. Он сказал, что в этом плане ни на кого не станут давить, так как бесполезно. Но будут предлагаться кандидатуры более молодые в качестве смены поколений. А также те, которые не просто помоложе, но «смогут удержать курс», который проводится в стране.
Лукашенко заявил, что не задержится в президентском кресле, если найдутся «мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести».
— Но это должно быть не только мое мнение, — резюмировал президент.
Также Александр Лукашенко сказал о поиске своего преемника: «После выборов будем думать».
И еще действующий президент сказал, за кого проголосовал на выборах президента: «За всех!».
А до этого Лукашенко сказал, что 2025 будет непростым для Беларуси из-за ситуации в России.