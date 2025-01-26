Лукашенко сказал, станут ли выборы 2025 его последней электоральной кампанией

И поэтому Лукашенко пообещал, что власти подумают, кто будет продолжать данную президентскую миссию. Он сказал, что в этом плане ни на кого не станут давить, так как бесполезно. Но будут предлагаться кандидатуры более молодые в качестве смены поколений. А также те, которые не просто помоложе, но «смогут удержать курс», который проводится в стране.