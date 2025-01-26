МИД Беларуси ответил польскому министру Сикорскому

«Господин министр, выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года, и только эти выборы должны вас волновать, поэтому займитесь проблемами своей страны и своего народа, а “не суйте свой нос, куда не следует”, как только что сказал президент Лукашенко», — говорится в сообщении МИД Беларуси в Х.