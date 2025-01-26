МИД Беларуси ответил польскому министру Сикорскому

Ранее Сикорский на своей странице в социальной сети Х высказался о ходе президентских выборов в республике.
«Сегодня в Беларуси “выборы”. Ожидание того, кто будет объявлен победителем, невыносимо», — написал глава МИД Польши.
Белорусское внешнеполитическое ведомство не оставило без внимания это высказывание, отреагировав в реплае.
«Господин министр, выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года, и только эти выборы должны вас волновать, поэтому займитесь проблемами своей страны и своего народа, а “не суйте свой нос, куда не следует”, как только что сказал президент Лукашенко», — говорится в сообщении МИД Беларуси в Х.
Пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства таким образом сделала отсылку к словам главы государства про отношения с Польшей, которые он произнес сегодня в ходе пресс-конференции после голосования. Александр Лукашенко заявил, что Варшава проводит против Минска самую агрессивную и плохую политику.