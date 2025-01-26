Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси ответил польскому министру Сикорскому

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский должен волноваться только о выборах в своей стране, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Ранее Сикорский на своей странице в социальной сети Х высказался о ходе президентских выборов в республике.

«Сегодня в Беларуси “выборы”. Ожидание того, кто будет объявлен победителем, невыносимо», — написал глава МИД Польши.

Белорусское внешнеполитическое ведомство не оставило без внимания это высказывание, отреагировав в реплае.

«Господин министр, выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года, и только эти выборы должны вас волновать, поэтому займитесь проблемами своей страны и своего народа, а “не суйте свой нос, куда не следует”, как только что сказал президент Лукашенко», — говорится в сообщении МИД Беларуси в Х.

Пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства таким образом сделала отсылку к словам главы государства про отношения с Польшей, которые он произнес сегодня в ходе пресс-конференции после голосования. Александр Лукашенко заявил, что Варшава проводит против Минска самую агрессивную и плохую политику.