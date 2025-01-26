Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов

«Всего приняло участие в голосовании 75,49 процента граждан, выключенных в списки для голосования», — сообщил он.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
действующий глава государства Александр Лукашенко;лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа «Против всех».