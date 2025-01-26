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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге.

Источник: © РИА Новости

«Всего приняло участие в голосовании 75,49 процента граждан, выключенных в списки для голосования», — сообщил он.

С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.

На пост президента республики претендуют пять кандидатов:

действующий глава государства Александр Лукашенко;лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

В бюллетенях также есть графа «Против всех».