Президенту Южной Кореи предъявили официальное обвинение в мятеже

По данным следствия, Юн Сок Ёль вступил в сговор с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами для подстрекательства к восстанию 3 декабря. Для этого планировалось объявить незаконное положение, несмотря на отсутствие признаков вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. Помимо этого, пособники президента должны были арестовать глав конкурирующих партий и наблюдателей за выборами.