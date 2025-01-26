«Мы эту ситуацию переломили». Лукашенко сказал давать шанс и не увольнять оступившихся в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не следует увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс, пишет БелТА.
Так, белорусский лидер ответил на вопрос журналиста о якобы существовании в Беларуси проблемы с нарушением прав человека, касаемо увольнения работников, которые участвовали в беспорядках в 2020 году.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что само участие в беспорядках является ни чем иным, как нарушением прав других граждан, а также — норм Уголовного кодекса. Однако еще президент Беларуси признал, что при разбирательствах с последствиями беспорядков 2020-го допускались определенные перегибы. И пояснил, что такая информация до него доходит.
— Я тогда даю всем команду, говорю: «Ребята, вы его выкинули на улицу, уволили. Но они же не плохие специалисты, поняли, осознали. Зачем вы настаиваете на увольнении?», — пояснил он.
В продолжение белорусский лидер объяснил, что подобную ситуацию власти переломили. И подчеркнул, что сейчас этот вопрос в обществе не стоит остро.
— Этого в Беларуси уже нет. Но было: когда где-то оступился человек — уволить его, — признал он.
Сейчас Лукашенко сказал, что следует давать людям шанс, а не увольнять.
— Я не говорю: простить. Ему надо дать шанс, — указал он.
Еще белорусский президент объяснил, что большинство из оступившихся в 2020 году, осознали свою неправоту и раскаялись. Хотя добавил, что власти видят всех, кто нарушал Уголовный кодекс.
— По этому вопросу тема закрыта. Мы не будем бегать за каждым и наказывать, но мы их видим — тех, кто нарушал Уголовный кодекс, — заключил президент.
Еще недавно Александр Лукашенко сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни.
И еще лидер страны опроверг сигналы Беларуси Западу через помилование осужденных.
При этом Александр Лукашенко сказал, станут ли выборы 2025 его последней электоральной кампанией: «Я умирать не собираюсь».