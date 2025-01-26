«Мы эту ситуацию переломили». Лукашенко сказал давать шанс и не увольнять оступившихся в 2020 году

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что само участие в беспорядках является ни чем иным, как нарушением прав других граждан, а также — норм Уголовного кодекса. Однако еще президент Беларуси признал, что при разбирательствах с последствиями беспорядков 2020-го допускались определенные перегибы. И пояснил, что такая информация до него доходит.