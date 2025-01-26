Депутаты предложили ЗакСу Петербурга сделать парковку бесплатной по выходным

В Петербурге снова пытаются добиться бесплатной парковки по выходным дням. Такую практику используют в Москве, но в городе на Неве за стоянку в центре города необходимо платить в любой день недели. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов предложил ввести бесплатный период для автомобилистов.
Так, по мнению парламентария, бесплатная парковка может быть доступна по воскресеньям с 00:00 по 23:59, а также в праздничные дни. Сейчас в Петербурге бесплатный период с 20:00 до 08:00.
Документ с предложением уже появился на сайте петербургского законодательного собрания.
Депутат считает, что реализовывать проект можно с января 2026 году. По его подсчетам, после ввода бесплатного периода для пользователей парковками, бюджет потеряет лишь 400 тысяч рублей. Что является лишь 10% от годового объема поступлений.