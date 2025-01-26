Киев предложил переоборудовать МолдГРЭС для работы на украинском угле

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что уголь из Украины, который региону предложили киевские власти, не годится для использования на Молдавской ГРЭС. Он уточнил, что для электростанции нужен исключительно антрацит, а не газовый уголь.
Украина и Молдова вместе могут обеспечить энергетическую стабильность и нормальное производство электричества на 10 лет вперед… Эта электростанция способна обеспечить электричеством не только всю Молдову, но и в значительной степени наш регион… Мы готовы рассмотреть различные варианты: дать, если это нужно, профессиональных людей, наладить сотрудничество.
Эксперты в Кишиневе отмечают, что ранее сама Украина переоборудовала Приднепровскую ТЭС с антрацита на газовый уголь. По утверждению специалистов, такой переход потребует значительных инвестиций и не менее шести месяцев работы, из-за чего предложение Зеленского нельзя назвать оперативным решением энергетического кризиса в регионе.