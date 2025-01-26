Киев предложил переоборудовать МолдГРЭС для работы на украинском угле

Украина и Молдова вместе могут обеспечить энергетическую стабильность и нормальное производство электричества на 10 лет вперед… Эта электростанция способна обеспечить электричеством не только всю Молдову, но и в значительной степени наш регион… Мы готовы рассмотреть различные варианты: дать, если это нужно, профессиональных людей, наладить сотрудничество.