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Киев предложил переоборудовать МолдГРЭС для работы на украинском угле

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Украина готова отправить специалистов на расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС для налаживания ее работы на другой марке угля. Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

Источник: Sputnik.md

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что уголь из Украины, который региону предложили киевские власти, не годится для использования на Молдавской ГРЭС. Он уточнил, что для электростанции нужен исключительно антрацит, а не газовый уголь.

Украина и Молдова вместе могут обеспечить энергетическую стабильность и нормальное производство электричества на 10 лет вперед… Эта электростанция способна обеспечить электричеством не только всю Молдову, но и в значительной степени наш регион… Мы готовы рассмотреть различные варианты: дать, если это нужно, профессиональных людей, наладить сотрудничество.

сказал Зеленский

Эксперты в Кишиневе отмечают, что ранее сама Украина переоборудовала Приднепровскую ТЭС с антрацита на газовый уголь. По утверждению специалистов, такой переход потребует значительных инвестиций и не менее шести месяцев работы, из-за чего предложение Зеленского нельзя назвать оперативным решением энергетического кризиса в регионе.

экономика
энергетика