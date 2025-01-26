Лукашенко назвал Трампа классным шоуменом

«Дональд — классный артист, шоумен, бизнесмен, он умеет это делать, … не стесняется делать… Но ты уже президент такой страны, ты должен думать о том, как по ту сторону экрана тебя оценят… Это для актера, не для президента», — сказал белорусский президент в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.