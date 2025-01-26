Лукашенко назвал Трампа классным шоуменом

«Дональд — классный артист, шоумен, бизнесмен, он умеет это делать, … не стесняется делать… Но ты уже президент такой страны, ты должен думать о том, как по ту сторону экрана тебя оценят… Это для актера, не для президента», — сказал белорусский президент в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.
Он отметил, что в мировых СМИ много внимания уделяется заявлениям и действиям Трампа, и многие его действия рассчитаны именно на публику, потому что ей это «заходит».
По словам главы государства, другим странам надо перестать концентрировать на этом внимание, успокоиться, меньше уделять внимания этим внутренним делам США. «Это их проблемы, пусть они этим занимаются», — сказал Лукашенко.
Он признался, что он не знает, что может измениться в восточноевропейском регионе после прихода к власти в США Трампа. «Я пытаюсь все это оценить… Поэтому мы ничего не ожидаем, спокойно работаем», — сказал белорусский президент.