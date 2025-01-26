Секретарь ЦИК рассказала о попытках социального шантажа на выборах в Беларуси

Секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская рассказала о попытках социального шантажа на президентских выборах в Беларуси. Об этом пишет БелТА.
По ее словам, подобные обращения поступали в письменном виде.
— Люди говорили: я на выборы не пойду, потому что власть не выполняет какие-то мои требования. Но такие обращения касались какой-то социально-бытовой проблематики, нежели организации процесса голосования, — подчеркнула Балдовская.
Она заметила, что заявителям в ответах разъясняли, что в Беларуси участие в выборах является правом, а не обязанностью гражданина.
— Обращения, которые относятся к компетенции иных государственных органов, направлялись на рассмотрение в эти органы, — добавила секретарь ЦИК.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс.
Также Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка, сравнив его с ребенком.