Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретарь ЦИК рассказала о попытках социального шантажа на выборах в Беларуси

Центризбирком рассказал о попытках социального шантажа на выборах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская рассказала о попытках социального шантажа на президентских выборах в Беларуси. Об этом пишет БелТА.

По ее словам, подобные обращения поступали в письменном виде.

— Люди говорили: я на выборы не пойду, потому что власть не выполняет какие-то мои требования. Но такие обращения касались какой-то социально-бытовой проблематики, нежели организации процесса голосования, — подчеркнула Балдовская.

Она заметила, что заявителям в ответах разъясняли, что в Беларуси участие в выборах является правом, а не обязанностью гражданина.

— Обращения, которые относятся к компетенции иных государственных органов, направлялись на рассмотрение в эти органы, — добавила секретарь ЦИК.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс.

Также Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка, сравнив его с ребенком.