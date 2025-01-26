Лукашенко заявил, что Украине для восстановления страны нужен свой Сталин

Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, основную часть — процентов 75% — должен будет сделать сам украинский народ. «И этот народ надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны — воровать и вывозить за пределы или покупать на Лазурном берегу какую-то собственность. А надо как Сталин: сапоги одел, одна рубашка, одна шинель — и пошел. Поэтому надо будет мобилизовываться. Вот от этого будет зависеть дальнейшее (будущее. — Прим. БЕЛТА) Украины, — уверен Президент. — Украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего Президента. Который в одних сапогах… Ну не надо в одних, пусть будет две пары сапог, две шинели, — и начать восстанавливать страну. И договариваться прежде всего с соседями».