Лукашенко заявил, что Украине для восстановления страны нужен свой Сталин

Президент уверен, что Запад точно не заинтересован в восстановлении и развитии Украины для народа этой страны. «И так уже разорили, на колени поставили. Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться из этого. О них скоро все забудут. Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, где-то выгодные куски экономики транснациональные компании подберут. Естественно, американцы их там или европейцы будут поддерживать. А чтобы страну отстроить — только Россия сможет помочь», — сказал он.
Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, основную часть — процентов 75% — должен будет сделать сам украинский народ. «И этот народ надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны — воровать и вывозить за пределы или покупать на Лазурном берегу какую-то собственность. А надо как Сталин: сапоги одел, одна рубашка, одна шинель — и пошел. Поэтому надо будет мобилизовываться. Вот от этого будет зависеть дальнейшее (будущее. — Прим. БЕЛТА) Украины, — уверен Президент. — Украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего Президента. Который в одних сапогах… Ну не надо в одних, пусть будет две пары сапог, две шинели, — и начать восстанавливать страну. И договариваться прежде всего с соседями».
Лукашенко рассчитывает на развязку и «свет в конце тоннеля» в Украине в этом году Лукашенко считает возможным «алогичный» шаг Трампа в вопросе мира в Украине.
Глава государства уверен, что украинский народ ждет тяжелая судьба, если они не определятся со своим лидером и властью и не поймут, что им надо восстановить страну самим. −0-