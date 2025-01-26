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«Колбаска пальцем пиханая, сальце на четыре пальца, семки, чтобы никогда не нападали проблемки». Лукашенко получил «саночки» угощений с Комаровки в буфете своего избирательного участка

Лукашенко получил «саночки» угощений с Комаровки на своем избирательном участке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с сотрудниками Комаровского рынка и принял в подарок «саночки» угощений в буфете на избирательном участке, пишет БелТА.

В сообщении сказано, что особенно душевным вышло общение главы государства с сотрудниками минского Комаровского рынка. Лукашенко предлагали попробовать «колбаску пальцем пиханую, сальце на четыре пальца».

Президенту Беларуси подарили «семки, чтобы никогда не нападали проблемки», а также целые саночки угощений. Глава государства признался, что сам точно не съест и пообещал обязательно поделиться с сопровождавшими.

Лукашенко подарили «саночки» угощений в буфете на избирательном участке. Фото: БелТА.

Сообщается, что Александра Лукашенко на выходе ждала толпа людей, которые не расходились, несмотря на затянувшееся общение президента с журналистами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил Петра Елфимова, исполнившего «Молитву» с Николаем Лукашенко.

Тем временем Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».

А еще белорусские телеведущие Сергей Гусаченко и Ольга Макей рассказали о мешке картошки, который президент Александр Лукашенко подарил им на свадьбу: «На самом деле классная!».