«Колбаска пальцем пиханая, сальце на четыре пальца, семки, чтобы никогда не нападали проблемки». Лукашенко получил «саночки» угощений с Комаровки в буфете своего избирательного участка

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с сотрудниками Комаровского рынка и принял в подарок «саночки» угощений в буфете на избирательном участке, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что особенно душевным вышло общение главы государства с сотрудниками минского Комаровского рынка. Лукашенко предлагали попробовать «колбаску пальцем пиханую, сальце на четыре пальца».
Президенту Беларуси подарили «семки, чтобы никогда не нападали проблемки», а также целые саночки угощений. Глава государства признался, что сам точно не съест и пообещал обязательно поделиться с сопровождавшими.
Лукашенко подарили «саночки» угощений в буфете на избирательном участке. Фото: БелТА.
Сообщается, что Александра Лукашенко на выходе ждала толпа людей, которые не расходились, несмотря на затянувшееся общение президента с журналистами.
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