МИД Беларуси указал главе МИД Польши Сикорскому на выборы, которые должны его волновать

— Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймется по поводу наших выборов? Он пусть думает, что будет завтра. Сегодня навозом забросали Министерство иностранных дел польские крестьяне. А завтра? Поэтому успокойтесь! Мы что, про вас что-то говорим? Нет.