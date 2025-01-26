МИД Беларуси указал главе МИД Польши Сикорскому на выборы, которые должны его волновать

Министерство иностранных дел Беларуси указало главе МИД Польши Радославу Сикорскому на выборы, которые должны его волновать, а также на проблемы внутри его страны. Сделано это в ответ на пост Сикорского в одной из популярных соцсетей Х.
В частности, польский министр написал:
«Сегодня в Беларуси “выборы”. Ожидание того, кто будет объявлен победителем, невыносимо.
Белорусское внешнеполитическое ведомство в ответ заявило в своем сообщении в той же сети Х:
«Господин министр, выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года, и только эти выборы должны вас волновать, поэтому займитесь проблемами своей страны и своего народа, а “не суйте свой нос, куда не следует”, как только что сказал президент Лукашенко».
Напомним, на большой пресс-конференции после голосования на выборах президента 26 января в Минске Александр Лукашенко ответил на зачитанный ему пресс-секретарем Натальей Эйсмонт пост Сикорского:
— Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймется по поводу наших выборов? Он пусть думает, что будет завтра. Сегодня навозом забросали Министерство иностранных дел польские крестьяне. А завтра? Поэтому успокойтесь! Мы что, про вас что-то говорим? Нет.
Обращаясь к польскому журналисту с канала Polsat Лукашенко добавил:
— Сикорскому черкни, что пусть свой нос не сует, куда его не просят.
Тем временем секретарь ЦИК рассказала о попытках социального шантажа на выборах в Беларуси.
А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс.
Также Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка, сравнив его с ребенком.