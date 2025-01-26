В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии

«Особую значимость ход голосования в Белоруссии имеет на фоне того, как недавно проводились выборы в Молдавии, что произошло с отменой первого тура в Румынии. Сравнение безусловно не в пользу этих, поддержанных западными политиками процедур. Поэтому невозможно всерьез реагировать и на те заявления и оценки, которые слышатся еще до окончания голосования и подведения итогов выборов в Белоруссии из некоторых западных столиц», — сказал он, комментируя заявления Запада о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии.