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В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Невозможно всерьез реагировать на заявления о непризнании итогов выборов президента Белоруссии, которые слышатся от Запада ещё до окончания голосования и подведения итогов, заявил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.

Источник: © РИА Новости

Андреев, принимающий участие в международном наблюдении за выборами президента Белоруссии в составе делегации от ЦИК России, отметил, что эти выборы важны не только для белорусского народа, но и для соседей и наблюдателей из других стран мира.

«Особую значимость ход голосования в Белоруссии имеет на фоне того, как недавно проводились выборы в Молдавии, что произошло с отменой первого тура в Румынии. Сравнение безусловно не в пользу этих, поддержанных западными политиками процедур. Поэтому невозможно всерьез реагировать и на те заявления и оценки, которые слышатся еще до окончания голосования и подведения итогов выборов в Белоруссии из некоторых западных столиц», — сказал он, комментируя заявления Запада о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования.